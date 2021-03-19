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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 11:25

Все о коронавирусе в Рязанской области на 19 марта

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
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В пятницу, 19 марта, в Рязанской области выявили 57 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 638 рязанцев.

Поправились за сутки 49 человек. Общее количество выздоровевших – 23 712 человек. Ежедневное количество заболевших по-прежнему превышает количество поправившихся.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В новые жертвы коронавируса включили фамилии четырех человек. По официальным данным, на 19 марта COVID-19 унес жизни 339 рязанцев.

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В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список (подробности).

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