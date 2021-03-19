Все о коронавирусе в Рязанской области на 19 марта

В пятницу, 19 марта, в Рязанской области выявили 57 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 638 рязанцев.

Поправились за сутки 49 человек. Общее количество выздоровевших – 23 712 человек. Ежедневное количество заболевших по-прежнему превышает количество поправившихся.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В новые жертвы коронавируса включили фамилии четырех человек. По официальным данным, на 19 марта COVID-19 унес жизни 339 рязанцев.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Четыре человека – стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список (подробности).