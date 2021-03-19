В Рязанскую область прилетели грачи

В Ермишинский район прилетели грачи. Об этом событии радостно сообщает районная администрация.

«Это значит, что весна, наконец, наступила. 17 марта на Руси издавна отмечали день Герасима-грачевника. Прилет грачей означает, что весна окончательно вступила в свои права», - говорится в сообщении ермишинских властей.

Ранее окончательный приход весны в Рязанскую область провозгласили дикие гуси. Первый гусиный клин заметили над Рязанью 18 марта. Возможно, это стая птиц-разведчиков, которые проверяют наличие открытой воды или проталин на полях (читать подробнее).

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