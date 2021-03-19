Рязанец не смог уехать с Богородского кладбища – мэрия начала проверку

Рязанец пожаловался главе городской администрации Елене Сорокиной на работу автобусов маршрута №2. По его словам, 10 марта он не смог уехать с остановки «Богородское кладбище», так автобуса, в установленное расписанием время, не было.

Сорокина тут же поручила управлению транспорта провести служебную проверку работы автобуса №2, включая работу водителя и кондуктора, а потом о результатах доложить заявителю.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Рязань получит еще одну партию автобусов из столицы. «Мосгортранс» предложил передать городу 85 машин (читать подробнее).

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