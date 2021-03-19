Экс-начальник рязанской полиции Иван Бахилов возглавил УМВД Адыгеи

Начальник рязанской полиции Иван Бахилов возглавил УМВД Адыгеи.

Начальник полиции Рязанской области Иван Бахилов возглавил УМВД России по республике Адыгее. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В разные годы Иван Бахилов, специалист с высшим сельскохозяйственным образованием, возглавлял Сапожковское, Шиловское РОВД, был заместителем начальника полиции УМВД России по Рязанской области по охране общественного порядка. А до это возглавлял УВД по Рязани и межмуниципальный отдел «Касимовский».

Иван Бахилов дождался повышения.

После перевода в Москву начальника рязанского УМВД Сергея Лебедева, временно исполнял его обязанности.

До назначения в Адыгею Бахилов возглавлял полицию Рязанской области, был заместителем начальника УМВД.

Отметим, что ранее возглавлял УМВД Адыгеи генерал Владимир Алай – нынешний начальник рязанского УМВД.

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