Серия плей-офф с участием "Рязани-ВДВ" продолжается

Есть над чем задуматься капитану рязанской команды. Архив "КП"-Рязань".

МХК "Рязань-ВДВ" уступил в четвертом по счету матче серии плей-офф. ХК "Брянск" со счетом 6:5 выиграл в серии буллитов. Точку поставил Александр Трапезников.

Первый период выиграли гости. Счет 1:3 хозяев льда не устраивал, во втором периоде "Брянск" игру выровнял, а затем бросок Эрванда Булгуряна (4:3) подарил им надежду на победу.

Шалойко занял в третьем периоде место в "рамке" вместо Архангельского. После этого "десантники" сумели счет не только сравнять, но и выйти вперед. Однако Павел Морозов перевел упорное противостояние команд в овертайм.

А дальше была серия буллитов...

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