Для эвакуации рязанцев во время половодья подготовили 40 автобусов

40 автобусов, включая пять школьных, выделят в Рязани, если потребуется эвакуировать людей из мест подтопления во время весеннего половодья. Также в случае необходимости для перевозки имущества задействуют грузовые автомобили муниципальных предприятий. О том, что техника готова, заявили 18 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«В каждом районе города определены и подготовлены места для временного размещения населения, которые укомплектованы кроватями и постельным бельем на 50 мест», - сообщает администрация.

Такие пункты организуют на базе Дворца культуры «Приокский», Дворца детского творчества, Дворца молодежи и КДЦ «Октябрь». Там же разместят медпункты.

В качестве «горячей линии» для передачи информации о подтоплении будут работать телефоны: (4912) 55-00-42, 28-23-50.