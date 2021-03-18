Александр Жукаев: Предприятиям реально получить господдержку

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В рамках проекта «Единой России» «Локомотивы роста» необходимо вести разъяснительную работу с руководителями как крупных предприятий, так и среднего и малого бизнеса – рассказывать о том, что получить господдержку на развитие реально. Это, а также другие направления работы партпроекта обсудили на заседании общественного совета.

Первым был рассмотрен вопрос об обновлении состава. Заместителем председателя регионального общественного совета проекта «Единой России» «Локомотивы роста» стал руководитель управления промышленной политики и инновационного развития регионального министерства промышленности и экономического развития Вадим Фролов. Новыми членами – ректор Рязанского государственного радиотехнического университета Михаил Чиркин, директор ООО «Келер Рус» Максим Стрельников, финансовый директор ООО «Рельеф-Центр» Сергей Воробьев, председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок «Приоритет» Иван Никитичев.

Вадим Фролов рассказал, что в рамках партпроекта «Локомотивы роста» совместно с финансовым университетом при правительстве Российской Федерации при поддержке Агентства стратегических инициатив в Рязанской области проводится системный мониторинг и анализ мер государственной поддержки промышленных предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, несущих серьезные финансовые, производственные и кадровые издержки в период глобальной пандемии COVID-19.

«Наш регион стал первым, где проводится такая работа», – подчеркнул он.

На основе полученных данных могут быть усовершенствованы или разработаны новые нормативно-правовые акты, предусматривающие социально-экономические меры для поддержки промышленности и предпринимательства в Рязанской области.

Председатель регионального общественного совета проекта «Единой России» «Локомотивы роста», директор АО «Точинвест», депутат Рязанской областной Думы Александр Жукаев отметил, что меры господдержки бизнеса в регионе результативны.

«Многие не используют эту возможность», – с сожалением отметил Александр Жукаев. Он подчеркнул, что необходимо вести разъяснительную работу с руководителями как крупных предприятий, так и среднего и малого бизнеса.

Участники партпроекта также отмечали, что нельзя забывать о юридическом и административном сопровождение предприятий для реализации их проектов, получения льгот, которые предоставляют региональное и федеральное правительство. За это направление «Локомотивов роста» будет отвечать член общественного совета партпроекта, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

«Для этого, в частности, запланированы выездные встречи проектного офиса с администрацией и руководителями ведущих предприятий муниципальных образований», – рассказал ryazan.er.ru Александр Жукаев.

Еще одно направление работы партпроекта «Локомотивы роста» – решение вопроса подготовки кадров. Он не теряет своей актуальности уже много лет.

«Рязанская область – разноплановая с точки зрения кадров, и, к сожалению, мы не можем подготовить специалистов для всех», – заметил он.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Александр Шевырев поддержал инициативу о необходимости продвигать в средних профессиональных и высших учебных заведениях программы целевого обучения.

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