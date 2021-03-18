На улице Островского выпал из окна и разбился насмерть 47-летний рязанец

Днем 18 марта на улице Островского из окна многоэтажного дома выпал 47-летний мужчина. Информацию подтвердили в региональном Следственном комитета.

«Мужчина погиб на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи», - говорится в сообщении.

В настоящее Железнодорожное МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователям предстоит установить личность мужчины, точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет решено – возбуждать уголовное дело или нет.

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