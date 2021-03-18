Региональный оргкомитет по предварительному голосованию зарегистрировал первого кандидата

18 марта состоялось первое заседание регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Первым кандидатом праймериз был председатель регионального общественного совета проекта «Единой России» «Детский спорт» Николай Горбунов.

«Николай Анатольевич 17 марта предоставил в электронной форме необходимые документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного голосования», – отметила член регионального оргкомитета юрист Елена Белоус.

В ходе заседания было определено время приема документов от участников предварительного голосования.

«С понедельника по четверг прием документов будет осуществляться с 9 до 18, в пятницу – с 9 до 17 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов», – озвучил решение председатель регионального оргкомитета по предварительному голосованию Сергей Филимонов.

Также был рассмотрен вопрос о присутствии представителей средств массовой информации на заседаниях регионального оргкомитета. Участники внесли ряд предложений в документ, в окончательном варианте его планируется принять на следующем заседании.

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