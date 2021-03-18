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Происшествия18 марта 2021 17:12

На складе крупного ритейлера под Рязанью трудились нелегалы

Региональные управления МВД и ФСБ провели рейд по соблюдению миграционного законодательства
Источник:kp.ru
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Сотрудники управлений МВД и ФСБ по Рязанской области провели в Рыбновском районе масштабный рейд по соблюдению миграционного законодательства. Так, при проверке на распределительном центре крупного ритейлера, трудились семь иностранцев, незаконно находящихся на территории России. Еще 20 граждан других стран трудились там с нарушением законодательства.

При этом источник в правоохранительных органах рассказал, что трудоустройством нелегалов занимались сторонние компании: ООО «Комертон», «Мегаполис», «Персонал-Восток» и «Тасиб».

Из-за нарушений возбуждено 20 административных дел, грозящих фирмам штрафами на сотни тысяч рублей или приостановкой их деятельности.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

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