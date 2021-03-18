Владислав Сафронов: Подготовлены поправки в Правила благоустройства Заборьевского сельского поселения

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Основной темой обсуждения стала нашумевшая проблема со штрафами владельцев домовладений за парковку возле их участков.

«Жители говорят, что письма перестали приходить после того, как я направил в администрацию Рязанского района обращение с просьбой остановить этот процесс», – обратил внимание депутат.

Владислав Сафронов рассказал, что после внимательного изучения документа, на основании которого административная комиссия муниципального образования планировала выписывать штрафы жителям, стало понятно, что принятые в 2017 году предыдущим главой и Советом депутатов Заборьевского сельского поселения Правила по благоустройству имеют ряд противоречивых пунктов.

«Подготовили с главой администрации Ириной Копыловой поправки в Правила благоустройства. Думаю, депутаты Совета поселения этого созыва внесут изменения и ситуация будет разрешена в пользу жителей», – уверен парламентарий.

По мнению Владислава Сафронова, нельзя штрафовать владельцев автомобилей и участков за то, что возле дома они паркуют свои автомобили, если это не мешает уборке территории и не нарушает ПДД.