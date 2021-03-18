18 марта список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили две женщины и мужчина

В четверг, 18 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 70-летней и 74-летней женщин, а также 72-летнего мужчины.

Все трое скончались в январе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, на 18 марта COVID-19 в Рязанской области унес жизни 335 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).