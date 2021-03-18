Дружил с одной, потом с другой: ревнивые сестры начали конфликт, который закончился уголовным делом

В Старожилове 28-летний местный житель получил 250 часов обязательных работ в качестве наказания за оскорбление полицейского. Все произошло еще в сентябре прошлого года, когда две семьи – фактически родственники – устроили драку.

— Мужчина вместе со своей сожительницей пришел в гости к ее родной сестре, которая проживала с мужчиной. С ней, к слову, обвиняемый тоже когда-то встречался, — рассказывает старший следователь Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын. — В процессе распития алкоголя из-за ревности сначала поругались и сцепились сестры, а потом и мужчины.

В какой-то момент гостей удалось выпроводить, но обвиняемый не унимался. Он пытался проникнуть в квартиру через балкон на втором этаже, но именно в этот момент подъехала вызванная хозяевами полиция.

— Прямо на глазах сотрудников ППС пьяный мужчина спрыгнул с балкона и побежал, — продолжает следователь. — Его догнали, задержали, но он смог вырваться и на глазах нескольких свидетелей, в том числе находившихся на балконе родственников, грязно обматерил полицейского. Сейчас суд назначил ему 250 часов обязательных работ.

Кстати, после того случая мужчина официально зарегистрировал брак со своей сожительницей, они сыграли свадьбу, а сестры помирились. Они продолжают ходить друг к другу в гости, но стараются сцен ревности больше не закатывать.

Ранее мы рассказывали, как в городе Кораблино пьяный молодой человек с одного удара сломал нос полицейскому (читать подробнее).

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