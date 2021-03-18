Ушла к подружке и исчезла: к поискам Кати Муравьевой подключились забайкальские следователи

Рязанскую девочку-подростка Катю Муравьеву не могут найти уже 70 дней - последние новости.

Ровно 70 дней прошло с момента исчезновения 15-летней рязанской девочки Кати Муравьевой. 8 января 2021 года, выходя из дома своей бабушки на улице Вокзальной, Катя сказала, что пошла к подружке. С тех пор ее больше нигде не видели.

По факту исчезновения подростка следователи Железнодорожного МСО Рязани возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Позже ориентировки на Катю Муравьеву стали распространять следователи пензенского СК, а потом подключилось и следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

Правоохранительные органы не исключают, что девочка может оказаться за пределами Рязанской области.

Приметы Кати Муравьевой: на вид 15-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения. Волосы прямые темно-русые длиной до плеч. Лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.

Особые приметы: крупная родинка на шее слева.

Была одета: пуховик желтого цвета короткий, брюки черного цвета, зимние ботинки черного цвета, толстовка с капюшоном бежевого цвета.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Кати Муравьевой, необходимо позвонить по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 21-81-69, 8-910-906-11-41 или 02 (112).

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