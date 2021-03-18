На посту первого зама главы администрации Рязани Бурмистрова сменит Пустовалов

Алексей Пустовалов. Фото: пресс-служба гордумы.

В четверг, 18 марта, состоялось заседание комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской гордумы. На заседании глава администрации Рязани Елена Сорокина представила и предложила новую кандидатуру на должность первого заместителя главы администрации города – Алексея Пустовалова, работавшего ранее заместителем руководителя аппарата Правительства Рязанской области.

Напомним, что в настоящее время должность первого заместителя руководителя администрации Рязани занимает Владимир Бурмистров, на которого обрушилась целая волна критики.

Елена Сорокина, выступая перед депутатами гордумы, сказала, что взвешенно подошла к выбору своего первого зама.

Заседание городской Думы, на котором депутаты проголосуют «за» (или «против») кандидатуры Пустовалова пройдет 25 марта в 10.00.

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