Дмитрий Хубезов подал заявку на участие в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: РОО "Единая Россия".

Регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы восьмого созыва началась 15 марта. Подать заявку можно как через сайт pg.er.ru, так и в Рязанский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования.

17 марта на сайте зарегистрировался первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой Росси», вице-спикер Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов. Он признался, что решение об участии в предварительном голосовании в эту избирательную кампанию пришло не сразу.

«Должность главного врача на работу в областной Думе я сменил осенью прошлого года. За это время изучал деятельность опытных депутатов, выезжал на места, узнавал, как формируются законодательные инициативы», – пояснил Дмитрий Хубезов.

Депутат отметил, что ему очень пригодился опыт, полученный во время работы врачом в отделении и управления Рязанской областной клинической больницей, при решении задач сельской медицины для населения после присоединения к ОКБ Михайловской районной больницы.

«За полгода в областной Думе освоил работу по законотворчеству. Надеюсь применять эти знания, чтобы совершенствовать здравоохранение и другие сферы жизни людей», – рассказал Дмитрий Хубезов.

По его мнению, очень важно увеличить количество высокотехнологичных операций в регионах, сделать более эффективной работу первичного звена: сократить очереди в регистратурах, время ожидания приема в поликлинике, улучшать качество медицинской помощи.

«Занимаясь волонтерской деятельностью в период пандемии, я многое узнал о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Чтобы была возможность помогать, я и решил участвовать в предварительном голосовании, – подчеркнул первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Дмитрий Хубезов. – Если вы поддержите меня, продолжу свою работу, но уже на более высоком уровне, имея больше возможностей для помощи жителям Рязанской области».

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