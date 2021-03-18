Рязанец одним ударом ножа в шею зарезал своего друга детства

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего рязанца, обвиняемого в убийстве.

Установлено, что в ночь на 1 апреля 2020 года в одном из домов поселка Учхоз Стенькино Рязанского района во время распития алкоголя произошла ссора между двумя мужчинами – друзьями детства.

Во время конфликта один обвиняемый схватил нож и вонзил его в шею другу, повредив яремную вену. От полученной раны и потери крови потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

Во время следствия обвиняемый не признался в убийстве, но следователи собрали достаточно доказательств, чтобы отправить материалы в суд.

Ранее следователи назвали точную причину смерти многодетной рязанки, труп которой обнаружили в ванной (читать подробнее).

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