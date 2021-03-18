В Рязани обязали утилизировать творог и мясо с ярмарки выходного дня

Рейды на ярмарках выходного дня Россельхознадзор намерен продолжать. Фото: ryazagro.ru
Россельхознадзор 13 марта провел очередной рейд на ярмарке выходного дня в Рязани. О его результатах ведомство сообщило только теперь. Далеко ехать ревизорам не пришлось - они нагрянули к ЦНТИ на улице Крупской (совсем рядом с управлением).
Дела об административных нарушениях по итогам рейда возбудили против двух предпринимателей, торговавших без ветеринарно-сопроводительных документов мясом и творогом. В итоге «недоброкачественную продукцию» предписали утилизировать.
Свои проверки на ярмарках выходного дня Россельхознадзор намерен продолжать и далее.
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