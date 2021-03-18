По-прежнему на плато – все о COVID-19 в Рязанской области на 18 марта

В четверг, 18 марта, в Рязанской области выявили 58 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 581 рязанцев.

Поправился за сутки 51 человек. Общее количество выздоровевших – 23 663 человека.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В новые жертвы коронавируса включили фамилии трех человек. По официальным данным, на 18 марта COVID-19 унес жизни 335 рязанцев.

Пока Рязанская область находится на плато – в какую сторону «качнется маятник», станет понятно в ближайшее время.