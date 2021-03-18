Скончалась основатель Пронского краеведческого музея Анна Грузинцева. Фото: Музеи Рязанской области.

17 марта в возрасте 88 лет скончалась основатель и первый директор Пронского краеведческого музея Грузинцева Анна Петровна.

Анна Петровна родилась 14 марта 1933 года в деревне Любимовка Пронского района.

С ноября 1954 года Анна Петровна работала заведующей абонементом Пронской детской библиотеки, а в 1969 году ее избрали председателем Пронского поселкового Совета.

На протяжении 22 лет Анна Грузинцева избиралась депутатом поселкового, районного Совета народных депутатов, членом исполкома районного Совета.

С июня 1990 года Анна Петровна работает директором Пронского районного краеведческого музея.

В 1992 году Анну Петровну удостоили высоким званием «Почетный гражданин Пронского района», в 2000 году - званием «Почетный гражданин Пронска».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!