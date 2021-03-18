Депутаты Рязанской гордумы оценили эффективность работы автоматизированной системы управления дорожным движением

Депутаты Рязанской гордумы ознакомились как работает автоматизированная система управления дорожным движением. Фото: Павел АВЕРИН

Депутаты Рязанской городской Думы, входящие в рабочую группу по развитию дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры, посетили Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Александр Сидоров, Дмитрий Панкин, Александр Кривов, Денис Милюков и Елена Волкова в ходе инспекционного выезда работали вместе с представителями городской администрации, Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина и активными общественниками.

Депутат Рязгордумы Роман Худяков рассказал о том, что 2014 - 2020 гг. элементами автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) оборудованы 127 светофорных объектов, установлено 257 детекторов транспортных потоков, 129 видеокамер. Это позволяет отслеживать частоту и плотность движения и регулировать работу светофоров на перекрестках. Хотя есть ряд факторов, на которых заострили внимание участники рабочей группы, которые не позволяют системе полноценно анализировать транспортный поток. Неочищенная от снега крайняя правая полоса или припаркованные на ней автомобили, движение машин вне дорожной разметки, а также сильные осадки не позволяют детекторам правильно обработать информацию и выстроить работу светофоров.

Заместитель председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Александр Сидоров обратил внимание на заторы в районе въезда в Канищево со стороны Северной окружной дороги. Он попросил отрегулировать работу светофоров, чтобы уменьшить образование пробок. Депутат Денис Милюков подчеркнул необходимость своевременного принятия мер по расчистке дорог, чтобы полученная с видеокамер и детекторов транспортных потоков информация не искажалась.

Дмитрий Панкин, зампред городского парламента, отметил, что режим работы светофорных объектов в будни и выходные должен меняться в зависимости от дорожной ситуации. В качестве примера он привел улицу Вокзальную. В выходные дни на ней образуются автомобильные заторы, хотя Первомайский проспект остается свободным.

Депутат Александр Кривов уже в реальной уличной обстановке обратил внимание на регулирование движения на перекрестке улицы Радиозаводской и проезда Яблочкова. По его мнению, на этом участке часто происходят ДТП из-за рассинхронизации работы нескольких светофоров, находящихся на перекрестке.

С учетом темпов автомобилизации Рязани нужно совершенствовать процессы автоматического регулирования дорожного движения – такой вывод сделали депутаты Рязгордумы. Также они отметили, что для комплексного решения проблемы автомобильных заторов необходимо строительство дополнительных развязок, расширения проезжей части либо локального расширения дороги непосредственно перед перекрестком, обустройства карманов для остановок общественного транспорта и парковок автомобилей. При разработке проектов планировки территорий под застройку новых жилых районов и торговых центров с помощью компьютерного моделирования улично-дорожной сети должны рассматриваться вопросы транспортного обеспечения планируемых зон: автомобильных дорог, общественного транспорта и внутриквартальных проездов.