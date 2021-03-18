Для ОДКБ в Рязани построят инфекционный корпус на 150 коек

Для Областной детской клинической больницы в Рязани построят инфекционный корпус на 150 коек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для Областной детской клинической больницы в Рязани построят инфекционный корпус на 150 коек. Новое здание на улице Интернациональной будет трехэтажным с цоколем, общей площадью около 19,5 тыс. кв.м. Конкурс на разработку проекта объявлен на сайте госзакупок.

На первом этаже запроектируют приемное отделение и отделение нейроинфекций на 40 коек. На втором этаже планируется разместить отделение кишечных инфекций на 50 коек, конференц-зал с вестибюлем и учебный блок. На третьем – реанимационное отделение на 6 коек и отделение воздушно капельных инфекций на 60 коек.

Проектом также должен быть предусмотрены отапливаемый переход между инфекционным корпусом и существующим зданием.

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