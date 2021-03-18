В кораблинской деревне обнаружили обгоревший труп московского пенсионера

Вечером 17 марта в деревне Зараново Кораблинского района произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил нежилой дом и повредил жилой, в котором находился 69-летний хозяин. Именно его обгоревший труп и обнаружили пожарные при разборе завалов.

— По факту обнаружения трупа мы проводим проверку, чтобы установить точную причину смерти погибшего мужчины, причины пожара и все обстоятельства случившегося, — говорит следователь по особо важным делам Кораблинского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Мастюков. — Известно, что сам мужчина из Москвы, но в последнее время жил в деревне.

По словам следователя, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Это может быть и курение, и неисправное печное отопление.

— По нашим наблюдениям, самый пик пожаров происходит либо осенью, либо весной, — продолжает Алексей Мастюков. — Потому что дымоходы люди либо после лета не проверяют, а они трескаются, и оттуда могут угли лететь, либо к концу зимы, когда они трескаются под воздействием температуры. Поэтому напоминаем о необходимости регулярной проверки печного отопления в своих домах.

Ранее в Кораблинском МСО назвали точную причину смерти многодетной рязанки, труп которой обнаружили в ванной (читать подробнее).

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