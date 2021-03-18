Поставка новых ПАЗиков в Рязань сорвалась – урбанисты предложили замену

Троллейбус Trolza с автономным ходом на маршруте в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте у властей Рязани сорвалось приобретение в лизинг 20 автобусов ПАЗ Вектор Next. Контракт на сумму 115 млн рублей был расторгнут, так как исполнитель не смог поставить машины в срок. Вместо маршруток урбанисты посоветовали вложить эти деньги в троллейбусы.

Команда некоммерческой организации «Городские проекты» предложила несколько вариантов. Это закупка четырех троллейбусов ПКТС «Адмирал», либо восьми троллейбусов «Авангард», либо трех троллейбусов с автономным ходом, которые за счет динамической подзарядки могут проезжать значительные расстояния на аккумуляторах.

Также разумным вариантом урбанисты считают не закупать троллейбусы, а потратиться на развитие контактной сети: спроектировать новые линии или обновить существующие (например, заменить стрелки и пересечения на перекрестках на современные – скоростные и более экономные).

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