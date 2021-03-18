Два дня жители одной из рязанских улиц будут без электричества.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
18 и 22 марта в поселке Семчино, входящего в черту Рязани, будут отключать электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.
В четверг и понедельник с 09:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Советская, дома с 1 по 9, дома с 21 по 131 (нечетная сторона), д. 132.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По вопросам электроснабжения можно позвонить на горячую линию МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» по телефону: (4912) 55-01-12.
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