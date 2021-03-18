Варламов включил рязанскую ВДНХ в семерку объектов России, которым нужна особая помощь.

Торговый городок (рязанская ВДНХ) вошла в семерку архитектурных объектов России, которым требуется особая поддержка. Фонд известного урбаниста и блогера Ильи Враламова включил Торговый городок в «Архитектурный перископ» - интерактивную карту на базе социальной сети «Одноклассники» (смотреть карту).

Эксперты проекта обратили внимание на построенный в Рязани в 1955 году комплекс зданий для Выставки достижений народного хозяйства. Как и многие памятники советской архитектуры, рязанская ВДНХ стала жертвой «переходного периода» и сегодня ее павильоны находятся в полуруинированном состоянии.

Возрождение памятника началось благодаря усилиям горожан, а в 2018 году ансамбль включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. По мнению специалистов, самое важное это восстановить здания с максимальным сохранением дошедших до нас архитектурных элементов и придумать новое наполнение для ансамбля.

Ранее координаторы проекта восстановления Торгового городка в Рязани запустили сайт. Там среди прочего опубликована сама концепция, которая ляжет в основу нового пространства. Помимо непосредственно «рязанского ВДНХ» она включает в себя станцию юных натуралистов (читать подробнее).

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