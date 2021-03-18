В семи районах Рязанской области 18 марта отключат электричество

В семи районах Рязанской области 15 марта отключат электричество.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
18 марта в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Захаровский район:
- село Колесня, село Асники — с 08:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Фролово — с 08:00 до 19:00;
- деревня Норино — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Соха (улицы Спортивная и Садовая) — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Мосолово (улицы Советская и Лесхозная) — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Коровка (улица Игнатова) — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Белоречье (улица Советская) — с 10:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Малинищи (улицы Весеннее, Садовая и Центральная) — с 10:00 до 15:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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