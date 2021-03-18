Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием автобуса и грузовика

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Михайловском районе. Надзорный орган оценит соблюдение автоперевозчиком лицензионных требований, а также проверит, в каком состоянии находится дорога.

ДТП произошло вечером 17 марта – столкнулись автобус MAN, двигавшийся по маршруту Москва – Новомичуринск, и большегрузный автомобиль Scania.

В автобусе находился 21 человек, два из которых, а также водитель, были госпитализированы. Одному пассажиру медицинскую помощь оказали на месте.

Ранее под Рязанью на трассе водитель рейсового автобуса не справился с управлением и перевернулся. В салоне находились 58 человек (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!