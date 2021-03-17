Любимов: в ближайшее время почистим реку Старица возле Солотчи

Глава региона встретился с руководителями думских фракций. Фото: сайт регионального правительства.

Николай Любимов встретился с руководителями фракций Рязанской областной думы. Об этом сообщила пресс-служба правительства 17 марта.

Во время встречи глава региона отметил, что впервые в облдуме представлены семь фракций. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество правительства и заксобрания.

Губернатор, в частности, обратил особое внимание на состояние природы и мест отдыха жителей рязанского региона. По словам председателя думского комитета по экологии и руководителя фракции ЛДПР Никиты Усачева, Любимов рассматривает очистку русла реки Старица возле Солотчи как ближайшую перспективу.