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Коронавирус Covid-1917 марта 2021 19:14

В тяжелом состоянии 34 рязанца, зараженных коронавирусом

Всего в "красных зонах" находятся 265 пациентов с COVID-19
Антон ВОХЕЧ
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Более тридцати рязанцев - в тяжелом состоянии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В лечебных учреждениях Рязанской области находятся 265 пациентов с COVID-19.

Состояние 45 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 186 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 34 рязанца, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Во вторник, 16 марта, список жертв коронавирусной инфекции в Рязанской области пополнили еще три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что в перечень внесены фамилии 65-летней и 80-летней женщин, а также 63-летнего мужчины.