РМПТС хочет взять кредиты на полмиллиарда рублей

Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей планирует взять два кредита: 400 млн рублей под 8,45% на три года и 100 млн рублей под 7,2% на год. Для этого требуется согласование, поэтому вопрос вынесли на комитет по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы. Окончательное решение депутаты примут на общем заседании.

И.о. начальника городского управления энергетики и ЖКХ пояснил членам комитета, что кредиты увеличат долговую нагрузку «Теплосети» незначительно, зато позволят рефинансировать действующие более «дорогие» займы. Также из залога будут выведены муниципальные помещения на улицах Братиславской и Космонавтов.

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