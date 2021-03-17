На выборах 2021 года рязанцы, возможно, смогут голосовать онлайн

Рязанская область оказалась одним из девяти регионов, которые претендуют на участие в пилотном проекте «дистанционного электронного голосования» (ДЭГ). Систему хотят применить 19 сентября 2021 года, когда должны состояться выборы в Госдуму. Параллельно пройдут местные избирательные кампании.

Помимо Рязанской области Центризбирком проработает заявки Курской, Нижегородской, Ярославской, Вологодской, Мурманской областей, а также Бурятии, Северной Осетии и города Севастополь. Уже определено, что ДЭГ будут применять в Москве, но там, в отличие от остальных, используют собственную платформу.

В ЦИК отмечают, что электронное голосование пройдет наряду с традиционным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!