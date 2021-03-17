Мост через Трубеж. Рязань. 17 марта.

В среду, 17 марта, на мосту через Трубеж в Рязани начались ремонтные работы. Движение по старой части инженерного сооружения (направление на Борки, Канищево) полностью перекрыли. Спецтехника снимает асфальт. В настоящее время движение в обе стороны осуществляется по более новой части сооружения (направление в сторону центра).

В список объектов нуждающихся в скорейшем ремонте мост включили сами рязанцы (подробности).

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 ноября 2021 года мост планируется полностью сдать в эксплуатацию.

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