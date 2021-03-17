Елена Митина: Рязанская область – в числе лидеров по реализации и освещению партпроекта «Новая школа»

«Во время селекторного совещания в режиме видеоконференции были подведены итоги реализации федерального партийного проекта «Новая школа» в регионах Российской Федерации в 2020 году», – рассказала на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

Она отметила, что во время мероприятия были представлены новые проекты и конкурсы: проект «Всеобуч по плаванию», всероссийская гражданско-патриотическая акция «Рисуем Победу», проект «Киноуроки в школах России».

«Строительство школ, увеличение мест в детских садах, кадровая политика, воспитательная работа, дополнительное образование, школьное питание – это далеко не полный перечень вопросов, с которыми приходилось работать. Также за прошедший период было проведено большое количество мониторингов, общественных обсуждений самых актуальных проблем. Мы получали постоянную обратную связь не только от педагогов, но и от учеников и их родителей», – подчеркнула Елена Митина.

Она отметила, что в условиях сложившейся ситуации большая часть личных приемов проходила в онлайн-формате. Обращения поступали через социальные сети и на электронную почту.

Парламентарий поблагодарила всех за обратную связь, за вопросы, советы и информацию о происходящем в конкретных учебных заведениях.

Это очень важно для того, чтобы своевременно решать возникающие вызовы времени, уверена Елена Митина.

«В результате нашей совместной работы Рязанская область – в числе лидеров по реализации и освещению партпроекта «Новая школа», – поделилась депутат Государственной Думы.

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