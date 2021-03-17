Два пассажира перевернувшегося автобуса под Рязанью находятся в тяжелом состоянии

Мужчина и женщина – пассажиры перевернувшегося под Рязанью автобуса – находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

— Все пострадавшие медицинскую помощь получили оперативно, в так называемый «золотой час», — отметил Карпунин. — Хочется отметить службу скорой помощи, все было на очень профессиональном уровне.

По данным полиции, авария произошла в ночь на 17 марта. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса «Сетра», двигаясь в сторону Пензы, не справился с управлением и перевернулся прямо на проезжей части.

В результате ДТП пострадал 21 человек. Шестеро из них госпитализированы со скелетными травмами, нейрохирургической патологией - ушибами головного мозга и ЧМТ. Два человека находятся в реанимации.

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