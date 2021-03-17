В четверг в Рязанской области ожидается до +3

18 марта в Рязанской области обещает быть сырым, пасмурным. Прогноз погоды от центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды опубликовало МЧС.

В течение суток местами, в том числе в Рязани, ожидаются небольшие осадки – снег, мокрый снег и морось. Вкупе с ночным морозцем и дневным «плюсом» они не оставят нас без гололедицы. В темное время суток температура по региону -7…-2, днем -2…+3.

То есть погода мало чем будет отличаться от той, что мы наблюдаем 17 марта. Только ветер теперь прогнозируют северо-восточный, 3-8 м/с.