Скоро третья волна? Все о COVID-19 в Рязанской области на 17 марта

В среду, 17 марта, в Рязанской области выявили 61 новый случай COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 25 523 рязанцев.

Поправился за сутки 55 человек. Общее количество выздоровевших – 23 612 человек.

Летальных случаев не зарегистрировано. Жертвами коронавируса в регионе по-прежнему значатся 332 человека.

Значительного снижения суточной заболеваемости в Рязанской области не наблюдается с 1 марта, а последние несколько дней фиксируется небольшой прирост. Возможно, это говорит о приближающейся третьей волне, которая, по прогнозам специалистов, должна прийти в Россию в марте.

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