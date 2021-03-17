Власти Рязани сообщили о перекрытии улицы Татарской

Администрация Рязани сообщила о перекрытии участка улицы Татарской с 9.30 17 марта. Это связано с профилактическими работами на тепловых сетях, проинформировали чиновники со ссылкой на МУП «РМПТС».

Речь идет об участке между домами 14 и 26. Движение транспорта по проезжей части приостановлено. Когда его возобновят, пока неизвестно.

«Работы не повлияют на теплоснабжение потребителей», - заверили муниципальные власти.

К автомобилистам администрация обратилась с просьбой учитывать информацию о перекрытии при планировании маршрута.