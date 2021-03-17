Фото с места ДТП под Рязанью 17 марта 2021: перевернувшийся автобус перекрыл трассу.

Фото с места ДТП под Рязанью 17 марта 2021 года опубликовали в региональном УМВД. На фотографиях видно, что перевернувшийся автобус полностью перекрыл проезжую часть трассы М-5 в Спасском районе.

В салоне автобуса находились 58 человек.

По данным полиции, ДТП произошло в ночь на 17 марта. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса «Сетра», двигаясь в сторону Пензы, не справился с управлением и перевернулся прямо на проезжей части.

В ДТП под Рязанью перевернулся автобус.

В результате ДТП за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось 18 человек, из них пять госпитализировано.

В ДТП под Рязанью пострадали 18 человек.

Всего в салоне находились 56 пассажиров и два водителя.

По факту ДТП под Рязанью полиция возбудила уголовное дело.

Полиция тут же возбудила уголовное дело, а прокуратура инициировала проверку.

Водитель автобуса не справился с управлением под Рязанью и перевернулся.

Кого назовут виновником ДТП под Рязанью с перевернувшимся автобусом, пока неясно.

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