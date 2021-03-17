Возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Рязанью с перевернувшимся автобусом

Следователи рязанского УМВД возбудили уголовное дело по факту ДТП с перевернувшимся автобусом в Спасском районе. Дело будут расследовать по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По данным полиции, авария произошла в ночь на 17 марта. По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса «Сетра», двигаясь в сторону Пензы, не справился с управлением и перевернулся прямо на проезжей части.

В результате ДТП за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести обратилось 18 человек, из них пять госпитализировано.

Всего в салоне находились 56 пассажиров и два водителя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!