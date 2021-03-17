В Рязани увеличили количество маршруток №66

Власти Рязани увеличили количество автобусов на коммерческий маршрут №66бМ2 («ЗАО «Русская кожа» – ДПР-5»). Соответствующее постановление 15 марта подписал заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров.

Теперь вместо двух маршруток (автобусов малого класса – Ред.) будут ходить четыре автобуса все того же малого класса.

Пошли на этот шаг чиновники, чтобы «улучшить качество транспортного обслуживания жителей города Рязани».

Ранее сообщалось, что теперь рязанцы за проезд в маршрутках №88 могут расплачиваться льготными картами. Кстати, маршрут обслуживают 20 автобусов среднего класса (читать подробнее).

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