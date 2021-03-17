Видео с места ДТП под Рязанью 17 марта 2021: на трассе перевернулся автобус

Видео с места ДТП под Рязанью, в котором 17 марта 2021 года, перевернулся рейсовый автобус опубликовали СМИ.

Автобус марки «Сетра» перевернулся на трассе в ночь на 17 марта. В салоне автобусе находилось 58 человек, детей среди пассажиров нет.

В результате аварии 18 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения Рязани. Остальных разместили в школе села Кирицы.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, но уже известная предварительная причина дорожного происшествия - занос.

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