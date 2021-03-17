«Просто водитель не справился с управлением»: дорожники прокомментировали ДТП с автобусом под Рязанью

ДТП с автобусом «Москва-Пенза» на трассе М-5 под Рязанью, произошло не из-за дорожных условий, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Специалист по связям с общественностью Мария Асельдерова заверила «Комсомолку», что содержание дороги проводилось в соответствии со всеми требованиями.

«Просто водитель не справился с управлением. Никаких ограничений движения не было. Движение транспорта производилось в штатном режиме, сейчас проезд свободен на данном участке», - сообщили в подразделении «Росавтодора».

Напомним, в ночь на 17 марта 18 человек пострадали в результате ДТП с перевернувшимся автобусом. Шесть из них госпитализированы, двое в реанимации (читать подробнее).

Остальных пассажиров (всего их было 58) разместили в пункте временного содержания. Прокуратура организовала проверку по факту аварии.