Выявлен еще один эпизод взятки на предприятии, работающем на оборонку

Выявлен еще один эпизод получения взятки начальником отдела материально-технического обеспечения предприятия, работающего в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Напомним, на минувшей неделе появилась информация о заключении под стражу 58-летнего руководителя отдела Олега Коваля. Тогда речь шла о взятке 9,3 миллионов рублей, полученной от директора саратовской фирмы.

«По данным следствия, в период с февраля 2018 года по февраль 2021 года обвиняемый получил от директора рязанской коммерческой организации взятку в размере 656,6 тысяч рублей за содействие в беспрепятственном заключении договоров поставки продукции, а также приемке указанного товара и его оплате» - сообщили в СУ Следственного Комитета по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!