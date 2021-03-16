Андрей Красов считает необходимым совершенствовать законодательное регулирование вопросов оказания первой помощи военнослужащими

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«Анализ оказания медицинской помощи в военных конфликтах показал, что около 50% раненых, погибших на поле боя, могли бы быть спасены в случае своевременного оказания им первой помощи – временной остановки кровотечения, введения обезболивающих препаратов и восстановления проходимости дыхательных путей», – отметил Герой России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов.

15 марта в ходе заседания круглого стола «Военная медицина. Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» депутат от Рязанской области вышел с инициативой дополнительно урегулировать вопросы оказания само- и взаимопомощи в особых условиях – локальных войнах, вооруженных конфликтах, антитеррористических и других ситуациях.

По убеждению главы думского оборонного комитета Владимира Шаманова, в Вооруженных Силах РФ создана и устойчиво функционирует многоуровневая система медицинского обеспечения войск.

«Она стала гарантом выполнения комплекса мероприятий, проводимых в целях сохранения и укрепления здоровья личного состава, оказания им необходимой медицинской помощи», – сказал Владимир Шаманов.

Он подчеркнул, что вопросы законодательного обеспечения военной медицины всегда считались приоритетным направлением деятельности комитета по обороне.

Андрей Красов в ходе своего выступления сообщил, что комитет считает необходимым проработать вопрос по внесению изменений в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», предусматривающих расширение объема первой помощи для определенных контингентов и условий ее оказания – в Арктике, зонах с сухим (влажным) климатом, в горах, на воде.

Кроме того, парламентарий озвучил предложение законодательно закрепить право военных оказывать первую помощь, а возможность определять порядок ее оказания предоставить Минобороны России.

Вопросы, касающиеся медицинского обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, обсудили депутаты Государственной Думы, представители министерства обороны Российской Федерации, министерства здравоохранения Российской Федерации, Сеченовского университета, Российского общества историков медицины.

Участники мероприятия отмечали, что в современных условиях значимость медицинского обеспечения Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований и органов только возрастает, состояние здоровья военнослужащих оказывает непосредственное влияние на боевую подготовку и боеготовность Вооруженных Сил России в целом, а мероприятия по совершенствованию системы медицинского обеспечения войск (сил) основная задача, как Минобороны России, так и законодателей.

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