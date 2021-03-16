Приставы напомнили рязанцам о новых счетах для погашения задолженности

В пресс-службе регионального УФССП напомнили рязанцам о том, что с 1 января изменились банковские реквизиты подразделений. Речь идет о расчетном счете, корреспондентском счете, банковском идентификационном коде и наименовании банка, при этом обозначения подразделений судебных приставов и сами лицевые счета остались прежними.

Корреспондентский счет Управления: 40102810345370000051

Казначейский (расчетный) счет Управления: 03212643000000015900

Как объяснили в ведомстве, изменения произошли всвязи с «переходом на систему обслуживания поступлений в системе казначейских платежей». С полным списком реквизитов структурных подразделений можно ознакомиться на официальном сайте регионального управления.

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