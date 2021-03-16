Мост через Трубеж в Рязани отремонтируют по желанию горожан

Мост через Трубеж, март 2021 года.

В среду, 17 марта, начнется капитальный ремонт моста через Трубеж в Рязани (улица Каширина). Администрация областного центра сообщает, что в список объектов, нуждающихся в капремонте, мост поставили сами горожане. По итогам состоявшегося летом 2020 года голосования на платформе «Наш дом Рязань» мост занял второе место.

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 1 ноября 2021 года мост будет полностью сдан в эксплуатацию. После капремонта по направлению в город на мосту будут организованы 3 полноценных полосы движения, по направлению из города – 2 полосы.

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