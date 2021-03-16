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Политика16 марта 2021 17:21

В региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» вошли представители общественности

Кандидатуры 13 членов оргкомитета согласованы на федеральном уровне
Источник:kp.ru
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На втором заседании федерального оргкомитета 15 марта был утвержден персональный состав Рязанского регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования.

«В его состав вошли представители разных сфер, общественности, молодежи, активисты волонтерских движений и средств массовой информации. Все кандидатуры были одобрены членами президиума регионального политсовета», – рассказал председатель регионального оргкомитета, секретарь местного отделения «Единой России» города Рязани Сергей Филимонов.

Персональный состав регионального оргкомитета насчитывает 13 человек, в том числе представители общественности и СМИ: главный редактор издательства «Пресса» Юрий Фукс, председатели общественных палат Рязанской области и города Рязани Наталья Гришина и Андрей Кашаев, член регионального штаба ОНФ Рязанской области Дмитрий Кочетков, волонтер-медик, руководитель волонтерского центра РязГМУ им. И.П. Павлова Евгений Будакянц.

В региональном оргкомитете уверены, что участие в работе представителей общественности позволит провести предстоящее предварительное голосование максимально честно и открыто.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

На заседании федерального оргкомитета его председатель, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин подчеркнул, что «наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, – все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]».

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