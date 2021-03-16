В региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» вошли представители общественности

На втором заседании федерального оргкомитета 15 марта был утвержден персональный состав Рязанского регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования.

«В его состав вошли представители разных сфер, общественности, молодежи, активисты волонтерских движений и средств массовой информации. Все кандидатуры были одобрены членами президиума регионального политсовета», – рассказал председатель регионального оргкомитета, секретарь местного отделения «Единой России» города Рязани Сергей Филимонов.

Персональный состав регионального оргкомитета насчитывает 13 человек, в том числе представители общественности и СМИ: главный редактор издательства «Пресса» Юрий Фукс, председатели общественных палат Рязанской области и города Рязани Наталья Гришина и Андрей Кашаев, член регионального штаба ОНФ Рязанской области Дмитрий Кочетков, волонтер-медик, руководитель волонтерского центра РязГМУ им. И.П. Павлова Евгений Будакянц.

В региональном оргкомитете уверены, что участие в работе представителей общественности позволит провести предстоящее предварительное голосование максимально честно и открыто.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

На заседании федерального оргкомитета его председатель, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин подчеркнул, что «наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, – все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]».

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