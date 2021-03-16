На официальном сайте предварительного голосования началась регистрация кандидатов

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru – здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня.

На втором заседании федерального оргкомитета по проведению предварительного голосования были определены требования к участникам – кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел – участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

Также кандидаты могут подать документы на участие в праймериз в Рязанский региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

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