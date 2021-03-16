БСМП в Рязани возобновила оказание экстренной помощи

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С 15 марта в Рязани возобновила экстренную работу Больница скорой медицинской помощи: отделение травматологии, кардиологии, I и II отделения хирургии, приемный покой. С апреля 2020 года учреждение было перепрофилировано под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

«В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе и сокращением "красных зон" в медицинских учреждениях, специалисты БСМП готовы оказать экстренную помощь», - сообщается в группе больницы.

Также администрация клиники напоминает, что продолжается плановая госпитализация в отделения урологии, гинекологии, ортопедии сердечно-сосудистой хирургии, а также общей, реконструктивной и пластической хирургии. В обычном режиме работает физиотерапевтическое отделение, где можно пройти реабилитацию после операции.